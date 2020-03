Blir nødt til å avlyse Dansegallaen

Nyheter

Torsdag mottok Måløy Musikklag tilbakemelding fra Kinn kommune i samråd med kommuneoverlegen om at arrangementet ikke tillates. Avgjørelsen er tatt med bakgrunn i Smittevernlova.

– Måløy Musikklag står bak den avgjørelsen som er tatt av Kinn kommune, og har full forståelse for den vurderingen som ligger til grunn. Det er best å være litt føre var, og verden går ikke under om Dansegallaen blir utsatt, sier leder for musikklaget Kjell Gunnar Tennebø.

Dansegallen er en av hovedinntektskilden til musikklaget, men Tennebø understreker at hensyn til befolkningen er viktigere enn økonomien.

– Spesielt er det jo at vi denne gangen var utsolgt 10 dager før arrangementet, og inntekten på mellom 350.000 og 400.000 kroner uteblir jo selvfølgelig, men det vi har investert i øvingstid og notemateriell er ikke tapt, sier Tennebø.

Til gjestene som har bestilt billetter opplyser musikklaget:

– Dere som har kjøpt billetter på nettet trenger ikke foreta dere noe. Pengene blir tilbakeført til den kontoen som var belastet i utgangspunktet. Det går 2-5 virkedager før du ser pengene tilbake på din konto, men vær oppmerksom på at "innbeløpet" i nettbank/kontoutskrift kan legge seg tett opp mot datoen når kjøpet ble registrert. Noen ganger også foran “utbeløpet” Du bør derfor sjekke kontoutskriften din helt tilbake til kjøpsdato.

– Dersom billettene ble betalt med kredittkort kan det godt være at pengene blir tilbakeført til kredittkortselskapet ditt. I så fall vil beløpet bli utlignet på neste faktura. Dere som har kjøpt billetter på servicetorget i Måløy, kan levere billettene tilbake der. Refusjon blir ordnet der med tilbakebetaling til konto.