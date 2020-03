Blir nødt til å avlyse Dansegallaen som skulle gått av stabelen lørdag

Nyheter

Onsdag mottok Måløy Musikklag tilbakemelding fra Kinn kommune i samråd med kommuneoverlegen om at arrangementet ikke tillates. Avgjørelsen er tatt med bakgrunn i Smittevernlova.

– Arrangementet i Nordfjordhallen har mellom 450–500 deltakere. Det er innenfor 500 deltakertall som Folkehelseinstituttet opererer med, men ut fra arrangementet sitt konsept (alkohol, matservering og fysisk kontakt gjennom dans) vurderer vi arrangementet likevel til å komme i konflikt med en forebygging og arbeidet med å hindre smitte, lyder vurderingen fra Kinn kommune.

Alle arrangement med over 100 deltakere anbefales risikovurdert Samarbeider med smittevernlege og kommune for å avgjøre om storarrangementet skal gjennomføres Tirsdag kveld fortalte Måløy Musikklag at de er i tenkeboksen på hvorvidt dansegallaen 2020 skal gå av stabelen i lys av at nasjonen nå trapper opp restriksjonene for å begrense spredningen av koronaviruset.

– Måløy Musikklag står bak den avgjørelsen som er tatt av Kinn kommune, og har full forståelse for den vurderingen som ligger til grunn. Det er best å være litt føre var, og verden går ikke under om Dansegallaen avlyses, sier leder for musikklaget Kjell Gunnar Tennebø.

Dansegallaen er en av hovedinntektskildene til musikklaget, men Tennebø understreker at hensyn til befolkningen er viktigere enn økonomien.

– Spesielt er det jo at vi denne gangen var utsolgt ti dager før arrangementet, og inntekten på mellom 350.000 og 400.000 kroner uteblir jo selvfølgelig, men det vi har investert i øvingstid og notemateriell er ikke tapt, sier Tennebø.

– Selvfølgelig får vi jo en utfordring med all maten som er bestilt, men vi får sitte og spise røykelaks og blåskjell til det tyter ut av ørene med en meters avstand mellom oss, ler han.

Før avgjørelsen fra kommunen falt, gjennomførte styret i musikklaget i går en risikovurdering der de gikk igjennom ulike scenarioer og diverse tiltak for å redusere smitte.

Men Tennebø sier musikklaget mest sannsynlig hadde endt opp med å avlyse arrangementet, selv om de hadde fått tillatelse fra kommunen til å gjennomføre Dansegallaen.

– Folk blir sittende ganske tett, spesielt nå når det var fullt hus er det ikke så mye åpent rom. Det var også påmeldt gjester i alle aldre fra ungdom på 18 til godt voksne, og det ville mest sannsynlig vært noen som er i risikogruppen, sier han.

Tennebø viser også til at det ville ha vært risikabelt for flere bedrifter som har reservert bord å stille med alle ansatte når det gjelder eventuell smittespredning.

Han forteller at billettene nå vil bli refundert, og til gjestene som har bestilt billetter opplyser musikklaget:

«Dere som har kjøpt billetter på nettet trenger ikke foreta dere noe. Pengene blir tilbakeført til den kontoen som var belastet i utgangspunktet. Det går 2–5 virkedager før du ser pengene tilbake på din konto, men vær oppmerksom på at «innbeløpet» i nettbank/kontoutskrift kan legge seg tett opp mot datoen når kjøpet ble registrert. Noen ganger også foran «utbeløpet» Du bør derfor sjekke kontoutskriften din helt tilbake til kjøpsdato.

Dersom billettene ble betalt med kredittkort kan det godt være at pengene blir tilbakeført til kredittkortselskapet ditt. I så fall vil beløpet bli utlignet på neste faktura. Dere som har kjøpt billetter på servicetorget i Måløy, kan levere billettene tilbake der. Refusjon blir ordnet der med tilbakebetaling til konto.»