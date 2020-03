Widerøe ser seg nødt til å kutte 1500 flyavganger

Nyheter

– Luftfarten er under press, internasjonalt og i Norge. Antall billettbestillinger er påvirket av et krevende marked og begrenset reiseaktivitet som følge av korona-frykt, og vi ser at mange kunder reduserer sin flyaktivitet. Widerøe ser seg derfor nødt til å kutte 1500 flyavganger frem til 31.mai. Dette kommer i tillegg til 4000 avganger som ble annonsert kuttet i februar, opplyser Widerøe i en pressemelding onsdag.