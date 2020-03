– Det er ikkje påvist koronasmitte i kommunen

Nyheter

– Situasjonen per i dag er at det ikkje er påvist smitte med koronavirus, og vi har ingen grunn til å tru at det førekjem smitte i Stad kommune i dag, sa Vedeld, og heldt fram:

– Vi veit det er påvist smitte i nabokommunen (Stryn) og vi har tett kontakt med smittevernansvarlege der. Alt vi gjer er tufta på omsynet for dei sårbare gruppene våre. Det handlar om å ta vare på liv og helse.

Vedeld, som også er smittevernlege i kommunen, sa at det kom til å bli innført inngripande tiltak, også i Stad kommune etter kvart.

– Hovudverknaden for vår kommune handlar om å ha låg smitteførekost lengst mogleg. Det er ikkje slik at vi sender skuleelevane heim grunna smitterisiko, men vi sender dei heim for å avgrense kontaktarenaane for mogleg smitte.

Han bad kvar enkelt følge godt med på informasjonen som kjem frå sentralt hald.

– Det beste enkelttiltaket vi kan praktisere god hand- og hostehygiene, spesielt i det offentlege rom. Har ein symptom på luftvegssjukdom så er det lurt å halde seg heime.

Vedeld seier det kjem mykje informasjon og har forståing for at ein kan bli bekymra. Då meiner han det er viktig å søke informasjon gjennom helsenorge.no eller den nasjonale koronatelefonen 815 55 015.

– Men er ein bekymra for eigen smitterisiko bør ein ta kontakt med lokalt legekontor.

– Vi har følgt situasjonen tett heile tida og vi har i verkssett nokre tiltak etter råd frå nasjonale myndigheiter, særskilt med omsyn til institusjonar med dei mest sårbare i samfunnet vårt, sa kommunedirektør Åslaug Krogsæter i Stad.

Kommunen har hatt telefonmøte med fylkesmannen og fylkeslegen i Vestland.

– Vi har gjort det vi har blitt bedne om. Men vi er i situasjon som endrar seg veldig fort. Så vi må heile tida vere klare for å følge nye råd som kjem, sa Krogsæter.

Ho seier det kan bli aktuelt å omdisponere folk som jobbar innan pleie, helse og omsorg.

– Vi har kartlagt kva moglegheiter vi har innan pleie og omsorg. Så lenge folk held seg friske så har vi mykje ressursar vi kan sette inn. Vi har helsepersonell i andre funksjonar som kan omdisponerast om det blir behov. Det er viktig at folk som arbeider innan helse, omsorg og pleie om å ikkje eksponere seg for situasjonar der dei kan bli smitte.

Stad kommune vil kome tilbake med meir informasjon til innbyggjarane i løpet av dagen.

Formannskapet bestemte seg også for å utsette kommunestyret som eigentleg skulle haldast torsdag i komande veke.