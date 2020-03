– Vi vurderer aktiviteten i hallen frå dag til dag, i tett kontakt med kommunelege, rådmann og helsemyndigheiter

Nyheter

Barneteateret Karius og Baktus, som skulle være i Nordfjordhallen 29. mars, er no avlyst, opplyser dagleg leiar ved Nordfjordhallen Ronny Silden Totland.

Fleire kulturhus landet rundt stenger no ned, eit av dei kulturhuset i Stryn som også skulle hatt besøk av Karius og Baktus. Dette påverker turneen til Nama Management så sterkt at dei ikkje kan gjennomføre på noverande tidspunkt.

– Dei har rett og slett ikkje turnégrunnlag lenger. Men alle som har kjøpt billettar til førestillinga i Nordfjordhallen vil få pengane tilbake på konto. Ny dato blir satt opp ved ei seinare anledning, når ein har fått kontroll på smittespreiinga av koronaviruset, seier Silden Totland.

Alle som har kjøpt billett elektronisk får automatisk pengane tilbake, og om ein har kjøpt billett på Servicetorget vil dette også bli ordna slik at pengane blir refundert.

Kretsmeisterskap avlyst

Silden Totland fortel at Nordfjordhallen no følgjer koronasituasjonen svært tett, og han følger med på at kulturinstitusjonar over heile landet no har begynt å stenge. Nordfjordhallen vurderer sine arrangement fortløpande.

Kretsmeisterskapen i turn, arrangert av SIL Turn, som skulle vore neste helg, er allereie avlyst av arrangør.

– Dei gjorde det etter anbefalingar frå kretsen, seier Silden Totland.

Helga etter skal Skavøypoll skulemusikkorps etter planen ha vårbasar.

– Her har vi bede dei om å gjere ei risikoanalyse og sende denne til godkjenning hos kommuneoverlegen. Det er snakk om eit arrangement med over 100 personar.

Silden Totland understrekar at dei er tett på situasjonen.

– Vi følgjer Folkehelseinstituttet sine anbefalingar og holder tett dialog med kva som er nytt om store forsamlingshus.

Hallen er enno ikkje vurdert stengt.

– Nei, men som sagt, vi følgjer anbefalingane frå helsemyndigheitene, og seier dei at vi skal stenge, så gjer vi det med ein gong. Vi har sett inn mange tiltak for å hindre smitte, med ekstra reinhald generelt, og spesielt på toalett og fellesområde, samt at det er handsprit ved inngangar, seier han, og legg til:

– Men alt kan jo endre seg på eit blunk her. Vi gjer det som er kravd av oss til kvar ei tid, og har dialog med kommuneoverlegen og rådmann på alle tiltak som kan gjerast.