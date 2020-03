Dette ber det lokale legekontoret deg gjøre om du mistenker smitte

Nyheter

– Om du utifra sjekklista nedenfor har grunn til å mistenke at du kan være smitta av koronavirus skal du ta kontakt med Måløy legekontor på telefon, 57845230, alternativt Legevakta 116117, informerer Nordpoll, og understreker at en ikke skal møte opp på legekontoret.

Måløy legekontor ber også pasienter med forkjølelse og influensasymptom ta kontakt på telefon før en møter på legekontoret.

– Av kapasitetshensyn og for å begrense smittefare må publikum være forberedt på at det i tida framover blir gjennomført vurdering av lege over telefon.

Samtidig informerer de om at man over relativt kort tid kan komme i en situasjon der ressursene på legekontoret må prioriteres og planlagte timer både for konsultasjon og blodprøver må utsettes.

– Om en har time hos fastlegen sin de nærmeste to-tre ukene for kontroll eller problemstillinger som strengt tatt kan vente, er det fint om den enkelte kan ta en vurdering på om det er aktuelt å flytte timen til et senere tidspunkt, oppfordrer legekontoret.

Måløy legekontor ser at mange for tiden søker lege for relativt ukompliserte luftveisplager, og ber om at en vurderer nødvendigheten av legehjelp:

– Situasjonen som vi nå er i tilsier at publikum bør vurdere grundig om det er grunn til å søke legehjelp eller ikke.

Dette må til for at det skal være et «mistenkt tilfelle» for koronasmitte:

Pasienter som har akutt luftveisinfeksjon med minst ett av følgende symptom:

Hoste

Er kortpusta

Har feber

Og som i løpet av de siste 14 dagene før de fikk symptomer har oppfylt ett av disse kriteriene: