Dette er regjeringens nye og strengere koronatiltak

Ber om nasjonal dugnad for å prøve å begrense og stoppe smitten

Direktør i Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg ber folk forberede seg på å gjøre en innsats for andre. Scenariet er at 2,2 millioner mennesker blir smittet og at 15 prosent av disse vil bli syke på nivå med Kina.