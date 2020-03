Epidemien vil trolig nå toppen mellom mai og oktober

Nyheter

I følge den nye risikorapporten fra Folkehelseinstituttet vil korona-epidemien nå toppen i Norge mellom mai og oktober. I denne fasen er epidemien i full gang, når etter hvert toppen og snur. I disse månedene risikerer helsetjenesten overbelastning.

– Vi regner det for sikkert at vi før eller siden får en covid-19- epidemi i Norge. Sannsynligvis starter den for alvor i løpet av våren eller sommeren. Helsekonsekvensene blir store, men vi er usikre på hvor store, heter det i rapporten.

Rapporten er skrevet av utbruddsgruppa i FHI og inneholder situasjonsbeskrivelse, risikovurdering og et scenario som kan støtte helsetjenesten i planleggingen.

Scenarioet bygger på en rekke forutsetninger som er usikre, slik som hvor lang tid det tar fra smitte til symptomer, hvor mange dager en person er smitteførende, hvor mange personer en smittet person smitter videre, og hvor mange som blir syke.

Du kan lese hele rapporten her.