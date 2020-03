Kunngjering frå administrasjonen i Kinn om skular, barnehagar, kommunale tenester og øvrig

Nyheter

- Regjeringa har innført strenge tiltak for å hindre smitte i landet. I Kinn har vi i dag ingen registrerte smittetilfelle. Det betyr at vi har høve til å innføre dei nasjonale tiltaka på ein god og tilpassa måte, skriv dei.

Følgjande vil gjelde frå i dag, torsdag 12. mars kl. 18.00:



Skular og barnehagar vert stengt frå og med i dag, men elevar i skulane møter i morgon for å hente med materiell som skal nyttast til fjernundervisning. Elevane vert permitert fredag 13. mars etter rektor si avgjerd. For dei som tek skuleskyss vert tidspunktet for permittering tilpassa bussruter.

Tilsette i barnehagar og skular skal møte på arbeid som normalt.

Barnehagebarn og elevar med foreldre som har samfunnskritiske stillingar skal ha eit tilbod om barnehage og skule. Det gjeld frå fredag 13. mars. Som samfunnskritiske stillingar vert desse rekna:

Forsvar

Lov og orden

Helse og omsorg

Redningstjeneste

IKT-sikkerhet i sivil sektor

Natur og miljø

Forsyningssikkerhet

Vann og avløp

Finansielle tjenester

Kraftforsyning

Elektroniske kommunikasjonstjenester

Transport

Satellittbaserte tjenester

Apotekene

Foreldre til barnehagebarn vert oppmoda om å hente barna sine eigedelar i løpet av fredag 13. mars.

Etter kvart vil vi truleg samordne skule og barnehagetenester slik at vi vil nytte færre bygg til føremålet. Det kjem eigen informasjon om dette seinare.

NAV

Publikumstenesta vert opprettholdt som normalt.

Idrettsanlegg og kulturhus

Vert stengt frå og med kl. 18.00 i dag.

Biblioteka

Vert stengt frå og med kl. 18.00 i dag.

Leirskular

Vert avlyst frå og med no.

Avgrensa tilgang til institusjonar

Det er innført avgrensa tilgang til omsorgsinstitusjonar. Eige oppslag vil bli hengt opp ved institusjonane. Oppdatert informasjon om dette vil bli lagt på kommunen si heimeside.

Kulturarrangement

Vert avlyst frå og med no

Utanlandsreise

Det vert forbod mot all reise utanlands for dei som har stillingar definert som samfunnskritiske funksjon, herunder og spesielt helsepersonell.

Sjå elles informasjon frå Folkehelseinstituttet.