Skal foreta all testing for koronasmitte i kjelleretasjen på rådhuset

Nyheter

– Vi kommer til å rigge opp til at vi kan foreta testing i kjelleretasjen på rådhuset, slik at vi unngår å blande pasienter som har mistanke om smitte med andre pasienter, sier fastlege Rune Nordpoll ved Måløy legekontor til Fjordenes Tidende.

Dette er regjeringens nye og strengere koronatiltak Helsedirektoratet har i dag vedtatt følgende, som gjelder fra klokka 18. torsdag 18. mars til og med torsdag 26. mars.

Dette vil foregå etter at en først har forhørt seg med lege over telefon, og det vil bli tatt i bruk en egen inngang til kjelleretasjen for de som skal testes.

Nordpoll forteller at det helt i starten var en del testing som foregikk på sykehuset, men at det nå i stor grad er overlatt til kommunen.

Han sier at ingen så langt har testet positivt i Måløy, men at det har vært en del telefoner til legekontoret fra folk som mistenker smitte.

– Men det har vært et høyt begrenset antall som faktisk har blitt testa, og etter nøye analyse har de ikke fått påvist koronasykdom, sier fastlegen.

Regjeringen med strenge tiltak: Alle skoler og barnehager i landet stenges fra og med i kveld Regjeringen har bestemt at alle landets skoler og barnehager stenges. Det et ett av tiltakene regjeringen kommer med torsdag for å hindre virusspredning.

Han forteller at det er vanskelig å si hvordan situasjonen utvikler seg, men at det rigges opp til at det kan bli et relativt stort trøkk med pasienter med mistanke om smitte, i tillegg til pasienter som er syke.

– I de aller fleste tilfeller blir ikke folk så veldig syke, men det er viktig å få klarhet i hvem som er smittet med tanke på sporing, sier Nordpoll.

Dette ber det lokale legekontoret deg gjøre om du mistenker smitte Fastlege Rune Nordpoll ved Måløy legekontor presiserer hvilke forholdsregler en bør ta i forhold til koronaviruset og hvordan de legger opp kontakten med det lokale legekontoret og andre helsetjenester.

Han forteller at det også er lagt opp for å kunne håndtere syke pasienter på legekontoret, men at legene der det er hensiktsmessig vil reise ut på sykebesøk.

– Der det av ulike grunner er aktuelt å ta pasienter til legekontoret har vi satt av et avgrenset areal for å unngå smittespredning, avslutter han.