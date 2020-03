Vil komme med kunngjøring om hva som skjer med skoler og barnehager i kommunen i dag

Nyheter

– Enn så lenge har vi ikke gjort noe vedtak, men vi skal ha et internt møte i kommunen i dag, og et møte med rektorer og skolelederne i Kinn kommune etterpå. Regjeringen har nettopp varslet de strengeste tiltakene overfor befolkningen i Norge i fredstid, og de tiltakene vil bli fulgt opp, sier rådmann i Kinn kommune Terje Heggheim.

Alle videregående skoler i fylket stenger fra i morgen Fredag stenger Vestland fylkeskommune alle videregående skoler i Vestland for å forhindre spredning av koronaviruset.

Fjordenes Tidende vet i dag om minst tre tilfeller der foreldre på eget initiativ har valgt å holde barna sine hjemme fra Skram skole på grunn av frykt for korona-smitte, og Heggheim bekrefter overfor Fjordenes Tidende at han opplever et trykk fra mange bekymrede foreldre og andre som jobber innenfor skole og barnehagesektoren i kommunen.

Dette ber det lokale legekontoret deg gjøre om du mistenker smitte Fastlege Rune Nordpoll ved Måløy legekontor presiserer hvilke forholdsregler en bør ta i forhold til koronaviruset og hvordan de legger opp kontakten med det lokale legekontoret og andre helsetjenester.

– Det kan være mange årsaker til at foreldre velger å holde barna hjemme fra skolen. Noen barn holdes hjemme på grunn av sykdom, andre har luftveisplager og annet. Det jeg kan si er at vi per dags dato ikke har påvist koronaviruset i Kinn kommune, men vi er veldig opptatt av å treffe de rette valgene i den situasjonen som har oppstått, sier Heggheim.