– Samfunnet er nå helt avhengig av at vi både hjelper hverandre og heier på helsevesenet

Nyheter

Dale er opptatt av at vi må vise omsorg og hjelpe hverandre. Ikke minst må vi alle bidra til å hjelpe de svake gruppene i samfunnet, eldre, og mennesker som ikke har så lett for å ta seg av praktiske gjøremål alene.

– Dette er et ansvar vi må ta sammen. Kommunen kan ikke gjøre alt, særlig ikke hvis vi kommer i en situasjon der mange kommunalt ansatte og helsepersonell selv er syke. Kommunen må konsentrere seg om de sykeste. Samfunnet blir helt avhengig av at vi i økende grad hjelper hverandre med både omtanke og solidariske handlinger, og kanskje viser en solidaritet som går langt utover det vi er vant til, sier Dale.

Dale peker på at en kan stoppe og tenke gjennom hva den enslige naboen kan klare selv, og hva han eller hun ikke kan klare.

– Det kan vi gjøre i stedet for å sitte i godstolen og klage på sosiale medier over at kommunen ikke stiller opp. Da er det mye bedre å selv gjøre noe aktivt i denne spesielle situasjonen. Når noen blir syke, kan vi gjerne hjelpe til med for eksempel å kjøpe inn matvarer til dem, som vi kan sette fra oss foran døra, sier Dale.

Tror innsatsen kom på godt tidspunkt

– Det vi gjør nå er å forberede oss på at dette skal gå så godt som mulig. Noen har ment at myndighetene har vært for seint ute her, men jeg mener innsatsen er kommet på et tidspunkt der vi kan få stor nytte av de tiltakene vi har satt inn. Og forhåpentligvis kan dette gå mye bedre også enn det gjorde i Kina, sier Jan Helge Dale.

Han mener at folk må tenke rasjonelt og praktisk, og ikke la seg prege av frykt og angst for å bli syke av koronaviruset.

– Vi må fokusere på det rasjonelle, ikke på frykt. Vi må ikke peke ut enkeltgrupper som spesielt «farlige» for overføring av smitte, men tenke at alle kan være potensielle smittebærere. Det er derfor vi lukker ned samfunnet nå, sier Dale.

Helsepersonell trenger støtte

Han er også veldig opptatt av den svært viktige og spesielle rollen som helsepersonell har i disse dager.

– Helsepersonell skal nå inn i veldig krevende situasjoner, der de faktisk skal jobbe med fare for sitt eget liv. Disse trenger også en veldig støtte fra lokalsamfunnet og folk rundt seg. Vi må heie på disse menneskene, og ikke bidra til å kommunisere frykt i sosiale medier med budskap som «dette ville jeg aldri ha gjort». og lignende. Her må vi også vise solidaritet, avslutter Dale.