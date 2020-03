– Vi har aldri solgt mer laks til Kina enn i de siste ukene

Nyheter

– Vi ser en klar forbedring av situasjonen i Kina. Volumene av laks øker, og situasjonen for vår del ser ut til å normalisere seg. Vi har faktisk aldri solgt mer laks til Kina enn vi har gjort de siste ukene. Det kan tyde på at Kina er over toppen av utbruddet, og at ting har begynt å komme i gjenge igjen, sier daglig leder i Coast Seafood, Sverre Søraa.