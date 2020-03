– Vi tester ikke disse personene for smitte, så jeg oppfordrer alle om å følge de nasjonale rådene

Nyheter

Ansvarlig smittevernlege i Kinn kommune, Jan Helge Dale, sier at det er veldig viktig at denne gruppen også er veldig påpasselige med å følge nasjonale råd.

Det er enno ikkje påvist koronasmitte i våre kommunar Kommuneoverlege Thomas Vingen Vedeld i Stad orientere formannskapet torsdag om koronasituasjonen i kommunen.

– Det at elever og studenter reiser hjem fra studiestedene sine er ikke noe vi kan ha en beredskap på å følge opp. Så vide fullmakter fikk vi ikke i går fra nasjonalt hold. Så lenge de er friske kan vi ikke gjøre noe, og hvis de blir syke skal de holde seg hjemme slike de nasjonale rådene sier. Alle skal i prinsippet fokusere på å følge de nasjonale rådene. Det er veldig viktig at syke personer og folk som er i karantene tar hensyn til at de kan smitte andre og holder seg for seg selv, sier Jan Helge Dale.

Dette er regjeringens nye og strengere koronatiltak Helsedirektoratet har i dag vedtatt følgende, som gjelder fra klokka 18.00 torsdag 12. mars til og med torsdag 26. mars.

– Vi tester ikke disse personene for smitte, så jeg vil bare igjen oppfordre alle om å følge de nasjonale rådene som er å finne på helsenorge.no og folkehelseinstituttet sine nettsider, sier Jan Helge Dale.