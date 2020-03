Ber næringslivet bidra med utstyr

Nyheter

Eit koronautbrot krev langt meir smittevernutstyr i sjukehusa enn i ein normalsituasjon. På same tid har det vore vanskeleg å få tak i utstyr som normalt blir produsert i Kina og utstyr blir også, av ulike grunnar, levert seint, heiter det i ei pressemelding frå Helse Vest.

Kuttar i planlagt aktivitet Innfører kontroll ved hovudinngangane for å unngå smitte Helse Førde innfører tilgangskontroll ved hovudinngangane til alle sjukehusa frå og med fredag. Samtidig kuttar føretaket i planlagt aktivitet, slik at dei som har time på sjukehuset kan oppleve at denne må utsetjast i tid.

I eit brev til NHO og industrien på Vestlandet inviterer Helse Vest no til samarbeid.

– Vi treng smittevernutstyr til medarbeidarane i sjukehusa for å halde alle friske, slik at dei kan bidra i behandlinga av pasientane som treng det. Vi førebur no omfattande beredskapstiltak. Medarbeidarar, leiarar, tillitsvalde og vernetenesta imponerer i denne innsatsen! No ber vi også alle bransjar og verksemder bidra i det felles samfunnsansvaret vi har. Vi treng all hjelp og innsats vi kan få frå næringslivet, seier Hilde Christiansen, direktør for medarbeidar, organisasjon og teknologi i Helse Vest RHF.

Stenger politistasjonane for publikum Alle landet sine politistasjoner stenger publikumstjenester med fysisk oppmøte i to uker, også trafikkstasjoner stenger frå fredag 13. mars.

Mellom utstyret som trengst er andedrettsvern, vernebriller, hanskar, munnbind, visir og beskyttande dressar og – frakkar.

– Innsatsen for å skaffe utstyr framover er allereie godt i gang. Dei regionale helseføretaka samarbeider om utstyr. Det er også god dialog med Helsedirektoratet og styresmaktene i dette arbeidet. Regionane samarbeider om lagre og det er sett ned ei gruppe for dette nasjonalt. Slik sikrar ein ha oversikt over lager, koordinering slik at det utstyret som er tilgjengeleg brukast på best mogleg måte og at alle sjukehusa i Noreg har lik tilgang på utstyr.