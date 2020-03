Har sendt ut nye retningslinjer for testing for koronavirus

Nyheter

– Det viktige no er at alle som kan vere smitta, held seg heime for å unngå å smitte andre. Det er også svært viktig at vi oppdagar smitte hos dei mest sårbare og hos helsepersonell som skal behandle desse. Hos disse må vi framleis ha fokus på testing og smitteoppsporing, skriv nasjonale myndigheiter.

– Denne strategien er nasjonal og vert gjeldande også i Stad kommune sjølv om ein i Stad per i dag ikkje har haldepunkt for at det finst smitte internt i lokalsamfunnet, skriv smittevernlege Thomas Vinge Vedeld i Stad kommune.



Dei som er i heimekarantene vil ikkje lenger bli testa og skal heller ikkje kontakte helsevesenet med mindre dei har behov for helsehjelp. Ein test for koronavirus vil ikkje gjere noko utslag for oppfølginga gitt at ein uansett må halde seg i karantene.

– Ikkje ring oss om anna enn akutte tilfelle Kommuneoverlege Thomas Vingen Vedled i Stad kommune har i dag sendt ut følgande oppmoding:



– Det er forståeleg at folk ønskjer å få avklara om dei er smitta eller ikkje, men slik situasjonen er må ein gjere prioriteringar for å beskytte dei mest sårbare i samfunnet og dei som behandlar dei.

Følgande personar skal no testast for koronavirus (covid-19):

• Pasientar med akutt innsetjande luftvegsinfeksjon med behov for innlegging i sjukehus.

• Innlagde pasientar i alle helseinstitusjonar med teikn til akutt luftvegsinfeksjon.

• Tilsette i helsetenesta med pasientnært arbeid som får akutt innsetjande luftvegsinfeksjon (uavhengig av ev. eksponering eller reiseaktivitet).

• Personar med akutt luftvegsinfeksjon som har vore i nærkontakt med eit bekrefta tilfelle av koronavirussjukdom. Ved uklarhet om kven som er nærkontaktar vert dette avgjort av lokale helsemyndigheiter.

• Spesielt sårbare grupper bør vurderast for testing sjølv ved milde symptom.

Hand- og hostehygiene er framleis viktig.

– Følg råda som kan førebygge smitte. Vask hendene ofte med vatn og såpe. Ved hoste bruk anten papirlommetørkle eller host i olbogen, og ikkje host mot andre menneske.

Om du er sjuk og treng helsehjelp, eller meiner du skal testast for koronavirus skal du ta telefonisk kontakt med ditt fastlegekontor.

– Er det utanom vanleg kontortid, tar du telefonisk kontakt med legevakta (116 117). Du får då snakke med lege som vil vurdere smitterisiko og planlegge vidare transport, oppfølging og prøvetaking av deg. Inntil du har vore til lege skal du unngå nærkontakt med andre menneske, og du skal unngå bruk av kollektiv transport.

Det er enno ikkje påvist koronasmitte i våre kommunar Kommuneoverlege Thomas Vingen Vedeld i Stad orientere formannskapet torsdag om koronasituasjonen i kommunen.

Personar som har vore på reise i utlandet skal halde seg heime i 14 dagar etter heimkomst, uavhengig av om dei har symptom eller ikkje. Det same gjeld også alle andre medlemmar av husstanden til den som har vore på reise.

– Vi anbefaler at personar som har vore i område med vedvarande spreiing dei siste 14 dagane, ikkje besøker helseinstitusjonar dersom det ikkje er heilt nødvendig. Dersom besøk ikkje kan unngåast, må avdelinga der pasienten ligg, først kontaktast per telefon, slik at nødvendige smitteverntiltak kan setjast i verk, skriv Stad kommune på sine nettsider.

Dei tilrår også at ein i størst mogeleg grad unngår besøk til helseinstitusjonar om ein har teikn til luftvegssjukdom eller anna smittsam sjukdom uavhengig av mistanke om koronasmitte.