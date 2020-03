Innfører kontroll ved hovudinngangane for å unngå smitte

Nyheter

Dette melder Helse Førde i ei pressemelding.

På grunn av utviklinga i situasjonen rundt koronaviruset vil ein som pasient eller pårørande på sjukehusa oppleve merkbare endringar i vekene som kjem.

– I dagane og vekene framover vil Helse Førde sjå på kvar enkelt sjukehustime og pasient, og gjere ei individuell vurdering av hastegraden for behandlinga. Basert på dette vil mange av dei timane og behandlingane som er planlagde, kunne bli utsette i tid – der dette er medisinsk forsvarleg.

Det er enno ikkje påvist koronasmitte i våre kommunar Kommuneoverlege Thomas Vingen Vedeld i Stad orientere formannskapet torsdag om koronasituasjonen i kommunen.

Grunnen til at helseføretaket gjer dette er at dei må sørge for nok personell til å behandle dei mest alvorleg sjuke.

– Vi treng også tida til å øve på, planlegge og legge til rette for ein situasjon der vi kan få mange smitta inn i sjukehusa våre, heiter det i meldinga.

Dei skriv at alle som har eit ærend ved sjukehusa i Helse Førde, anten det er som pasient, pårørande eller anna, vil no oppleve endringar når dei kjem fram til institusjonen. Ved hovudinngangane vil dei møte personell som sjekkar om ein har avtale og vurderer smitterisiko.

– Dersom du ikkje har time, eller vert vurdert til å ha smitterisiko, vert du avvist.

Dette er regjeringens nye og strengere koronatiltak Helsedirektoratet har i dag vedtatt følgende, som gjelder fra klokka 18.00 torsdag 12. mars til og med torsdag 26. mars.

Helsedirektoratet har avgjort at alle personar som har risiko for å vere smitta, skal avvisast frå alle landets helseinstitusjonar. Det er først og fremst personar med luftvegsinfeksjon om utgjer smitterisiko, og som dermed kan bli nekta tilgang.

– I Helse Førde forstår vi at desse unormalt strenge restriksjonane kan verke framande for mange og skape vanskar og heft for den enkelte. Men for oss er dette livsviktige, heilt naudsynte tiltak for å hindre spreiing av smitte i sjukehusa våre. Vi ber om forståing for at dette er naudsynt, og er takksame overfor publikum og pasientar som er tolmodige og viser forståing for situasjonen vi er oppe i.