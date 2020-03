Om du treng nokon å snakke med, kan du ringe Beate

Nyheter

– Viss folk treng nokon å prate med, så kan dei ringe nummer 474 13 996, seier Beate Folkestad Osdal.

Ho peiker på at det no er stort fokus på smittespreiing og folk som er sjuke, men at det også er mange andre, både unge, gamle og dei midt i mellom, som sit heime, og er uroa og prega av unntakstilstanden.

– Alt blir jo stengt ned no. Alt det sosiale som folk er med på, arrangement, trening, konsertar, gudstenester og sosiale lag. Og folk blir bedt om å halde seg meir heime. Det kan vere tøft for mange, trur eg. Og det gjeld også dei som vanlegvis er veldig sosiale, og som no blir pålagt å ha mindre kontakt med folk. Dette rammar alle.

Biskopen har bedt oss som kyrkje om å vere tilgjengelege og det ønsker eg å vere.

– Det er fleire prestar som gjer dette rundt om i landet. Det er ein tøff periode for oss alle, og om nokon treng å dele nokre tankar, så er eg her. Dersom eg ikkje kan prate når du ringer, tek eg kontakt og avtaler ei tid seinare.