Slik legg dei til rette for at foreldre med samfunnskritiske funksjonar skal stå i jobb

Nyheter

– Barn med spesielle omsorgsbehov, som har tilbod etter lov om helse og omsorgstenester, skal framleis ha tilbodet ved barnehage og skule, seier Heggheim, som opplyser at det har kome spørsmål om det er nok at ein av foreldra har ein kritisk samfunnsfunksjon, eller om begge må ha det.

– Vi har tatt problemstillinga opp med fylkesmannen. Det vert ikkje stilt spesifikke krav til at begge foreldra må ha ein slik funksjon. Det er opp til den enkelte kommune å utvise skjøn i kvart enkelt tilfelle.

Har utvida med reinhaldarar

I Kinn kommune er denne gruppa av samfunnskritiske funksjonar utvida til også å gjelde reinhaldarar.

– Dei har ein viktig funksjon i høve hygiene og såleis hindre smittespreiing. Reinhaldarar med barn i barnehage skal såleis ha eit barnehagetilbod. Det same gjeld skuletilbod frå 1. til og med 7. klasse.

Lista med samfunnskritiske funksjonar i Kinn ser dermed slik ut:

Forsvar

Lov og orden

Helse og omsorg

Redningsteneste

IKT-tryggleik i sivil sektor

Natur og miljø

Forsyningstryggleik

Vatn og avløp

Reinhaldstenester

Finansielle tenester

Kraftforsyning

Elektroniske kommunikasjonstenester

Transport

Satellittbaserte tjenester

Apotek

– Vi treng oversikt over familiar som har behov for pass av barn. Din arbeidsgjevar må stadfeste at du har ein kritisk samfunnsfunksjon. Du må òg sjekke ut om det er andre som kan passe barna i denne perioden, som partnar eller familie, seier Heggheim som understrekar at intensjonen er å hindre smitte så godt som mogleg.

– Ta kontakt med din barnehage og skule før kl. 13 måndag 16. mars, slik at vi får oversikt over behovet i kommunen, seier Heggheim, og legg til at dei då vil ha eit tilpassa tilbod til dei det gjeld frå og med tysdag 17. mars.

Alle elevar, på alle trinn, skal no få fjernundervisning.

– Det er den enkelte skule som vil informere meir om korleis det vil gå føre seg. Heimane vil difor få informasjon direkte frå den enkelte skule.

Annan viktig informasjon

Terje Heggheim opplyser også om fleire endringar som følgje av koronasituasjonen:

Alle planlagte konsultasjonar hos skuletannlegen er avlyst. Det vert kalla inn til nye tider når situasjonen tilseier det.

Kommunen sitt sentralbord vil vere ope laurdag og søndag frå kl 09.00-15.00. På ettermidag, kveld og natt gjeld dei vanlege vakttelefonane.

Han fortel også at det berre kommunen si beredskapsleiing som kan stenge/legge ned kommunale tenester.

– Ingen leiarar, uansett nivå, har slike fullmakter. Det er eit mål i seg sjølv at dei kommunake tenestene, spesielt publikumsretta, er operative i ein slik situasjon. Vurderinga kan endre seg i ein situasjon der vi har smitte. Det gjeld ikkje no.

Dei jobbar også med å legge til rette for meir heimekontor.

– Vi vil kome i ein situasjon med auka behov for heimekontorløysingar. Vi samarbeider med Nordfjordnett om det. Då vil vi prioritere kven som skal ha slike løysingar. Då vil kommunen sitt behov og den enkelte sin situasjon vere delar av den vurderinga.

Per fredag 13. mars er det ingen innbyggarar med koronasmitte i Kinn.