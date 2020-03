Vil gjennomføre gravferder, men ber folk vurdere om det er andre måter å vise omsorg på enn å møte opp

Nyheter

Kinn Kyrkjeleg fellesråd har fått pålegg frå Biskop i Bjørgvin om at alle gudstenester blir avlyst.

Gravferd kan gjennomførast i kyrkjer og kapell med næraste pårørande til stades, maks femti personar. Unnatak må eventuelt godkjennast i samråd med kommunelegen.

No kjem Kinn kommune med opplysingar om korleis dei gjer det.

Gravferder blir i hovudsak gjennomført i kyrkjene, og vi oppmodar om følgjande, skriv Erling Bakke Nydal som er dagleg leiar i Kinn kyrkjelege fellesråd:

- At folk tek ansvar og ser seg sjølve som potensielle smittebærarar og at ein utsett andre for smitte ved å delta i gravferd

- At folk følger råda om god håndhygiene og om å ikkje helse eller kondolere med handtrykk eller klemming.

- Hald god avstand til kvarandre, særskilt dei som ein ikkje har dagleg kontakt med.

- Finne andre måtar å vise omtanke eller omsorg på til pårørande enn å gå i gravferda. Kondolanseprotokoll vert ikkje lagt fram.

- Ikkje krev å få kome inn i kyrkja viss det er mange tilstades.

I kyrkjene Nordal, Eikefjord og Stavang, og kapella på øyane, vil grensa for tal deltakande vere mindre enn femti.

Prestar og andre tilsette er tilgjengelige på telefon for informasjon og samtale. Kyrkjekontora held opent, men ber om at det meste av kommunikasjon i fyrste omgang skjer via telefon eller e-post.

Bispevisitas og andre annonserte arrangement er avlyst .