– Første steg er å få bukt med ufrivillig deltid

Nyheter

– Eg er glad for at Stad kommune løftar denne problemstillinga og eg er glad for at vi får på plass retningslinjer. Å få bukt med ufrivillig deltid må vere første steg (...). Hovudregelen i Stad kommune må vi vere at vi tilbyr fulle stillingar og det må vere at vi ønskjer at folk skal ha, sa Sandvik i møtet.