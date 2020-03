– Som naboer og venner bør vi ta en samfunnsdugnad for alle som har språklige utfordringer

Nyheter

– Det er mange fremmedspråklige i vår region, og en del av disse vil ha utfordringer med å få med seg eller innhente den informasjonen som kommer fra nasjonale og regionale myndigheter i samband med koronatiltakene, sier Jan Helge Dale.

Ber bedrifter sørge for at ansatte med annet morsmål får god nok informasjon Ordfører i Kinn kommune, Ola Teigen, oppfordrer alle bedrifter i kommunen til å sørge for at informasjon om regler og tiltak når ut til ansatte med annen språklig bakgrunn.

Dale mener disse gruppene kan kan oppleve spesielt mye usikkerhet og frykt i forhold til situasjonen som har oppstått, og han mener vi alle kan hjelpe til med å formidle den viktigste informasjonen.

– Det å sørge for at fremmedspråklige som ikke har lært tilstrekkelig norsk til å kunne lese og forstå de nasjonale tiltakene, hygienerådene og øvrig informasjon, er en oppgave som ikke kan løses av kommunale myndigheter alene. Oppgaven med å få ut skriftlig informasjon på andre språk enn norsk må løses på nasjonalt nivå. Såpass kaotisk som situasjonen er nå, er jeg usikker på hvor mye de klarer å produsere, men jeg regner med det jobbes med dette, sier Dale og legger til:

– Uansett bør vi som naboer og venner tenke at fremmedspråklige i utgangspunktet stiller med et handikap når det gjelder å følge med på denne situasjonen, og vi bør ta en samfunnsdugnad også for disse, sier Dale.

Mener innsatsen kom på et tidspunkt der en kan få stor nytte av tiltakene – Samfunnet er nå helt avhengig av at vi både hjelper hverandre og heier på helsevesenet Smittevernansvarlig lege i Kinn kommune, Jan Helge Dale, er opptatt av alle nå tar ansvar i situasjonen, men samtidig ikke lar seg prege av frykt.

Hans mantra er at vi nå må vise solidaritet og omtanke for alle våre medmennesker.

– Vi må vise omtanke, være rasjonelle og prøve å bidra til ikke å spre unødig frykt. Budskapet må være at vi gjør dette nå for å bidra til at dette skal gå så bra som mulig, legger Dale til.