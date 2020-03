Nyheter

– Vi ber fiskeri- og oppdrettsnæringen utøve ekstra skjønn i perioden dette varer, og anser det som skjerpende om aktører utnytter situasjonen, skriver Fiskedirektoratet på sine sider.

Tiltakene innebærer at det ikke gjennomføres fysiske kontroller på fartøy, kai eller oppdrettsanlegg, men Fiskeridirektoratet skal fortsette med digitale tilsyn og kontroller.

– Vi opprettholder oppsynsvirksomheten med Sjøtjenesten, bemanningen for kritiske funksjoner som registre og arkiv og svarer som normalt på telefon og e-post, informerer direktoratet.

Fiskeridirektoratet opplyser om at de er godt rustet for å håndtere dagens situasjon og har gode IKT-løsninger som gjør at de fleste ansatte på en god måte kan fungere i jobben hjemmefra.

Sedler signeres ikke fysisk

Inntil videre vil Fiskeridirektoratet akseptere at fisker ikke signerer seddel fysisk, som et tiltak for å redusere risikoen for smitte av koronaviruset.

– Dette forutsetter at fisker får oversendt bilde av seddelen eller seddelinformasjonen per SMS eller e-post, og at fisker deretter bekrefter seddelinformasjonen per SMS eller e-post, skriver direktoratet.

Denne kommunikasjonen må lagres og kan innhentes av Fiskeridirektoratet eller aktuelt salgslag i etterkant. De som har tatt i bruk elektronisk signering av seddel fortsetter med dette.