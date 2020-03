Dette er Helsedirektoratets anbefalinger til foreldre med lekelystne barn hjemme

Nyheter

Helsedirektoratet gikk torsdag ut med råd om å avlyse lekegrupper og begrense samvær.

Til NRK Dagsrevyen, sier Linda Granlund i Helsedirektoratet at det oppfordres til at alle skal være mest mulig hjemme og i minst mulig kontakt med andre utenfor sin egen familie.

– Vi oppfordrer til at man ikke skal samles i lekegrupper eller gjennomføre bursdager nå. De bør utsettes, sier Granlund til NRK.

Helsedirektoratet anbefaler at barna leker ute framfor inne, men oppfordrer til at man ikke samles med flere. Granlund påpekte også viktigheten av å vaske barnas hender både før og etter at de har lekt utendørs.

Man kan eventuelt avtale å møte en til to faste lekevenner gjennom hele perioden, sier Granlund.

Helsedirektoratet ber også folk være oppmerksomme på at det kan være en del som er ensomme, og at man gjerne heller kan bruke en annen form for kommunikasjon. Ta for eksempel heller en ekstra telefon, sier Granlund.

Helsedirektoratets beste råd i tiden fremover er derfor:

– Bruk andre kommunikasjonformer, finn fram spillene og gjør det beste ut av det.