Rosar skuleleiinga for å ha lagt eit fornuftig og omsorgsfullt løp for elevane

Åsebø har lagt ut eit innlegg på Facebook der ho rosar opplegget, og også den fine tonen lærarane har i brevet til foreldre og barn.



- Skulen og lærarane har vore flinke til å sjå heilheita, og at barna får både tid til arbeid, tid til å bevege seg, men også fred og ro og tid til å stille spørsmål, skriv ho der, og presiserer at ho uttalar seg basert på breva som har kome til 3. og 5. klasse.



- Eg meiner måten skulen har omtalt det som skal skje på, og opplegget dei har lagt, viser at dei har omsorg for barna, og det var godt for ein forelder å lese.



Til Fjordenes Tidende seier Åsebø at ho som forelder ønskte å gi denne tilbakemeldinga til skulen fordi det ikkje er gitt at slike opplegg vil fungere, og mange vil kanskje gape over for mykje. Ho er lærar sjølv, og har dei siste dagane sett mange eksempel på vekeplanar:



- Som lærar ser du i ulike fora eksempel på kva som blir levert ut av planar og arbeidsmengde på forskjellige skular landet rundt. Nokre er på godt norsk heilt «overkill» og vil skape frustrerte barn og utslitte dobbeltarbeidande-frå-heimen-foreldre. Mange av planane eg har sett, vil utan tvil skape ein følelse av ikkje-meistring hos små barn som av naturlege grunnar ikkje har sjanse til å bli følgt opp tett heime, barn som framover må gjere mykje av jobben sjølvstendig - tidlegare enn dei eigentleg er klare for det.