Ber om at alle som kan det etablerer heimekontor – også dei fleste lærarar og barnehagetilsette

Kommunen ber no alle som kan det om å etablere heimekontor frå måndag 16. mars om morgonen.

– Sjølv om hovudregelen frå no av er heimekontor, skal dei som ikkje kan ha heimekontor møte på sitt kontor i kommunen. Leiarane for dei ulike avdelingane er ansvarleg for ei organisering som tek i vare arbeidet med å hindre smitte, skriv kommunen.

For tilsette i skular og barnehagar er det den enkelte rektor og styrar som avgjer kven som skal møte på arbeidsstaden, og kven som skal arbeide heimefrå, skriv kommunen, og understrekar at dette er heilt naudsynt for at en skal kunne løyse dei lovpålagte tenestene overfor dei med kritiske samfunnsfunksjonar.

Elevar i barneskulane 1. til og med 4. klasse med foreldre i kritiske samfunnsfunksjonar skal nemleg ha tilbod om opplæring på skulen. Tidlegare har kommunen skrive 7. klasse, men har no justert dette i samsvar med kva regjeringa seier. Det vert ikkje stilt spesifikke krav til at begge foreldra må ha ein kritisk samfunnsfunksjon. Barn med spesielle omsorgsbehov som har tilbod etter lov om helse og omsorgstenester skal framleis ha tilbodet ved barnehagen eller skulen.

For alle andre skal det legges til rette for fjernundervisning. Ungdomskulane skal også gjennomføre fjernundervisning.

– Skulane førebur no å gjennomføre opplæringa som fjernundervisning, og det er den enkelte skule som vil informere meir om korleis det vil gå føre seg. Heimane vil difor få informasjon direkte frå den enkelte skule, skrive kommunen.

I går kom regjeringa med ein utvida definisjon på kven det er som har kritiske samfunnsfunksjonar.

Frå tidlegare er dette lista:

Forsvar

Lov og orden

Helse og omsorg

Redningsteneste

IKT-tryggleik i sivil sektor

Natur og miljø

Forsyningstryggleik

Vatn og avløp

Reinhaldstenester

Finansielle tenester

Kraftforsyning

Elektroniske kommunikasjonstenester

Transport

Satellittbaserte tjenester

Apoteka

Presiseringa frå regjeringa laurdag gjeld no også desse yrkesgruppene:

Sjåfører

Lagerarbeidere

Ansatte ved distribunaler og lagre

Ansatte ved drivstoffterminaler og -anlegg

Ansatte i sentrale administrative funksjoner

Ansatte i forindustrien

Personer som arbeider med husdyrproduksjon, fiskeri og havbruk

Veterinærer som arbeider med husdyr, fiskeri og havbruk

Ansatte i næringsmiddelindustrien

Butikk- og bensinstasjonsansatte

Barnevernet

Kinn kommune treng no oversikt over familiar som har behov for pass av barn, og arbeidsgjevar må stadfeste om ein har ein kritisk samfunnsfunksjon.

– Du må òg sjekke ut om det er andre som kan passe barna i denne perioden, som partnar eller familie. Intensjonen her er å hindre smitte så godt som mogeleg, skrive kommunen.

Foreldre blir no bedt om å ta kontakt med sin barnehage og skule før kl. 13.00 måndag 16. mars, slik at kommunen får oversikt over behovet.

Kommunen fortel at eit tilpassa tilbod til dei det gjeld vil vere på plass frå og med tysdag 17. mars.