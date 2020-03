Kinn kommune stenger alle sjukeheimane heilt for besøkande

Nyheter

- Helsedirektoratet har komme med oppdaterte anbefalinger for å redusere faren for å få smitte inn på helseinstitusjonar. Pasientene som bur på våre institusjoner er i den gruppa som har auka risiko for å bli alvorleg sjuke om dei vert smitta av koronaviruset. For å redusere risikoen for at desse pasientane skal bli smitta er det no nødvendig å stenge institusjonane heilt.

Det betyr ifølge kommunalsjefen at verken pårørande, frivillige eller andre som bidreg med aktivitetar på institusjonen får komme inn.

- Det vil likevel bli gjort unntak dersom det er pasientar som er svært sjuke slik at pårørande kan få komme inn til dei. Med det vert då etter strenge kriterier.

Kinn kommune beklagar at dette no må bli så strengt.

- Vi beklager dette på det sterkaste, og veit at det vert vanskeleg både for pasientane våre og for dei nære pårørande. Men vi må følge retningslinjene frå Helsedirektoratet for å hindre smitte inn på institusjonane så godt som det lar seg gjere, seier Stavø.