Nyheter

Justisministeren presiserte at selv om du føler deg frisk, så kan du være smittebærer.

Det er derfor viktig at alle reduserer sosial kontakt, sa Mæland og understreket hver enkelts ansvar om å stoppe smittespredningen.

Politiet har fra i dag også myndighet til å håndheve karantenebestemmelsene med bøter eller fengsel, informerte justisministeren videre.

Under pressekonferansen ble det også klart at all varetransport skal fortsette å gå som normalt.