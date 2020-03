Vil nekte folk å være på hytta i en annen kommune

Nyheter

– Det er rett og slett for at de kommunene som har mange hytter skal være i stand til å ta vare på sine egne innbyggere i en veldig krevende situasjon. Det betyr at alle nå må følge den sterke anmodningen fra statsministeren om å pakke sakene sine og reise hjem. Hvis de ikke gjør det, vil vi forby dem å oppholde seg på hytta, sier helseminister Bent Høie (H) til NRK.

Her er de nye reglene for hjemmekarantene Nå skal alle som har vært i utlandet, utenom Sverige og Finland, i 14 dagers hjemmekarantene.

Høie ber folk om å komme seg hjem på vanlig måte, så raskt som mulig.

– Er du frisk og rask, bør du komme deg hjem så raskt som mulig og unngå å stoppe og være i nærkontakt med andre på veien. Hvis du har symptomer bør du være ekstra oppmerksom med å ikke komme i kontakt med andre på vei hjem, sier Høie.

Fakta: Hvem bør teste seg for korona-viruset? Følgende personer bør testes for korona-virus: Personer som har symptomer og har vært i områder med vedvarende smitte, eller har hatt kontakt med et bekreftet tilfelle.

Områder med vedvarende smitte defineres for øyeblikket som Fastlands-Kina, Hong Kong, Singapore, Japan, Iran, Sør-Korea, Italia og Tirol i Østerrike. ELLER: Personer som har hatt nærkontakt med personer som har fått påvist korona-virus,

og i tillegg har: akutt alvorlig luftveisinfeksjon der sykehusinnleggelse er nødvendig.

ELLER Over 38° i feber, eller sykehistorie med feber, og akutt luftveisinfeksjon, som innebærer enten kortpustethet, hoste eller sår hals. Med «nærkontakt» menes personer som i løpet av de siste 14 dagene: Har pleiet en pasient eller på annen måte har hatt tilsvarende nær fysisk kontakt med en person som er bekreftet syk med korona-virus,

har hatt minst 15 minutters kontakt under en meters avstand (ansikt til ansikt) med en person som har korona-viruset.



Hentet fra NRK.

Klarer man ikke å komme seg hjem på egen hånd fordi man er syk, skal man ta kontakt med legevakten.