Apoteket ber folk om å vise hensyn

Nyheter

– Apotek er en av 15 kritiske samfunnsfunksjoner når vi nå står ansikt til ansikt med koronapandemien. Det er essensielt at apotekene kan holde åpent slik at folk får de medisinene de trenger. Derfor må det norsk folk hjelpe apotekene og vise hensyn slik at apotekmedarbeidere kan holde seg friske. Dessuten er apoteket er sted der mange smitteutsatte kundegrupper oppholder seg. Disse må passes ekstra godt på, skriver Apotek 1 i en pressemelding.

Personer med symptomer på luftveissykdom, eller som er i karantene, skal derfor ikke komme til apoteket. Man kan heller be andre personer om å hente medisiner og apotekvarer for seg. Alt man trenger å gjøre er å fylle ut en fullmakt, og sende med dem legitimasjonen sin.

– Slik reduserer vi smittefaren i felleskap, sier kommunikasjonssjef i Apotek 1 Kjersti S. Ofstad.

– Vi forstår at både kunder og ansatte er bekymret. Derfor har vi nå innført en del smittevernstiltak, sier Ofstad.

Apotekene innfører nå maksgrense på fem kunder av gangen, og setter opp markeringstape ved skranken for å be kunder om å holde 1-meters avstand. Hvis mulig bes kunder om å vente utenfor etter at man har trukket kølapp, slik at det ikke blir mange som står i en gruppe og venter på tur. Det er dessuten hyppigere renhold og blir installert pleksiglass ved kassene på alle apotek.

Apotek 1 har innført begrensninger på kjøp av Antibac og lungeinfeksjonsvaksinen Pneumovax. Dette er fordi det per i dag er begrenset tilgang i markedet. Legemiddelverket har i tillegg igangsatt rasjonering av produkter med virkestoffet paracetamol og diabetesmedisinen Metformin og insulin. Dette er ikke fordi det er mangel i markedet, men fordi det er viktig å sikre jevn vareflyt til apotekene og dermed tilgang for pasientene.

– Dersom noen velger å hamstre blir logistikksystemene våre utfordret og det tar lenger tid enn ønskelig å etterfylle apotekhyllene. Vi har nok varer til alle kundene våre, såfremt alle handler som normalt, avslutter Ofstad.