Kjem ikkje til å krevje betaling for barnehage og SFO

– Kinn kommune vil ikkje krevje betaling for barnehage og skulefritidsordning så lenge regjeringa definerer dei som stengde, skriv rådmannen i ein e-post til Fjordenes Tidende.

Han opplyser i i tilegg at dette i Kinn kommune også vil gjelde for barn som er der fordi ein eller begge av foreldra har ein kritisk samfunnsfunksjon.

Det var Geir Oldeide (Raudt) som i går gjekk ut i mediene og foreslo at ein ikkje tok betaling for desse tenestene medan skular og barnehagar er stengde. Dette har no Kinn kommune svart på.