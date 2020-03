Stenger fyrene for overnatting for å hindre smittespredning

Nyheter

– For å forhindre at våre hytter får besøk av personer som bærer på koronaviruset, har vi søndag valgt å stenge Skongenes og Kråkenes fyr for all overnatting ut Mars måned med umiddelbar virkning. De som har booket, får tilbud om å utsette besøket, eller pengene tilbake. Slik situasjonen er i dag, er det også stor fare for at stengingsperioden kan bli utvidet, skriver turlaget på sine Facebooksider.

Fellesturer og arrangement ut mars er også allerede avlyst, inkludert turen på Kletten 4. april.

– For dem som er ute på tur, anbefaler vi å sjekke inn på turpostene digitalt, benytt da gjerne Sjekk Ut appen til DNT eller Georeg. Vi ønsker ikke at turgåere skriver seg inn i bøkene på turpostne på grunn av smittefare, skriver turlaget, som også oppfordrer til å holde turgruppa svært liten.

– Nyt gjerne naturen på egenhånd eller med familien.