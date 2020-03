Mediene med på oppdatert liste over viktige samfunnsfunksjoner

Nyheter

Da den første lista over samfunnskritiske funksjoner ble presentert, stusset flere over at mediene ikke også stod på lista.

Etter reaksjon fra presseorganisasjonene har Justis- og beredskapsdepartementet nå oppdatert lista med 14 kritiske samfunnsfunksjoner. Mediene er nå lagt til som et av tre tilleggpunkt under «viktige samfunnsfunksjoner».

Det betyr at personell som er kritisk for å opprettholde forsvarlig drift i disse virksomhetene også kan få tilbud om barnehage-/skoleplass, i følge departementet.

Her defineres nøkkelpersoner som «personell som er kritisk for å ivareta behovet for informasjon til publikum, jf.smittevernloven § 4-8 om massemedienes informasjonsplikt».

De to andre tilleggspunktene som også defineres som «viktige samfunnsfunksjoner» er arbeids- og velferdstjenester og renovasjon og håndtering av farligavfall.

Disse viktige samfunnsfunksjonene vurderes av Justis- og beredskapsdepartementet som viktige i tilknytning til håndteringen av utbruddet av koronaviruset.