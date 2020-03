Stadig fleire vil lese Fjordenes Tidende

Nyheter

– Dette er utruleg positivt og ei gledeleg utvikling. Dette viser at det er stor interesse for det som skjer i ein spennande region, seier ansvarleg redaktør Erling Wåge i Fjordenes Tidende, og held fram:

– Vi brukar store ressursar på å følgje med på og dekke det som skjer i regionen der vi har abonnentane våre, og når opplagstala utviklar seg slik, så fortel det meg at folk vil ha lokalavis for å følgje med på det som skjer rundt dei.

Andre halvår 2019 hadde Fjordenes Tidende eit opplag på 4.718. Dette er ei auke på 115 frå første halvår.

– Kommunesamanslåinga er nok noko av det som har skapt stor interesse blant lesarane. Folk vil gjerne lese både om seg sjølv og naboen, seier Wåge.

Digital vekst

Dei ferske opplagstala viser at mykje av veksten til Fjordenes Tidende er knytt til det digitale opplaget.

– Vi har hatt ei stor utvikling digitalt, og det er noko vi vil halde fram med å utvikle. Vi har dyktige journalistar og frilansarar som kvar dag står på for å lage god journalistikk som folk kan stole på, og det skal vi fortsette med, seier Wåge, som peikar på at det akkurat no er ei stor mobilisering i redaksjonen for å handtere den unntakstilstanden landet er i.

– Vi må dekke korona-situasjonen så godt vi berre kan, samtidig som vi ikkje mister fokus på alt det andre som skjer rundt oss.

– Gledeleg og imponerande

To tredjedelar av avisene som er ein del av Landslaget for lokalaviser (LLA) aukar opplaget. Samtidig viser ferske opplagstal frå LLA at lesarane vil ha journalistikken levert som digitale pakker. Rundt 85 prosent av lokalavisenes opplag er nå digitalt, der lesarane får lokaljournalistikk og annonsar både på nett og papir.

– I ei vanskeleg tid der vi ikkje får tenkt så mykje på alt det gode arbeidet som blei gjort i lokalavisene i fjor, er det gledeleg og imponerande at to tredjedelar av LLA sine lokalaviser aukar opplaget. Det betyr at lokalavisene byr på journalistikk og annonsar som er viktig for innbyggjarane i lokalsamfunna. Det ser vi særleg i koronatidene. Det er avgjerande for landet å ha lokalaviser som tar samfunnsansvar og som bidrar med livsviktig informasjon til innbyggjarane, seier generalsekretær Tomas Bruvik i LLA.