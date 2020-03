Ønsker å etablere eit oppdrettsanlegg her

Nyheter

Selskapet meiner imidlertid at området som er sett av til akvakultur her er for lite for eit moderne oppdrettsanlegg. Sjølve anlegget vil vere innanfor det avsette området, men fortøyningane vil kome utanfor. Blom søkjer derfor kommunen om å få dispensasjon til å sette ut eit anlegg der fortøyingane går utanfor avsett område.