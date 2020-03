Har selt fiskeribedrifta si til Pelagia

– Eg er trygg på at dette vert ei svært god løysing for begge partar

Per Røys har selt Brødrene Larsen Eft, som han eig hundre prosent, til Pelagia. No skal dei to bedriftene som ligg vegg i vegg i Kalvåg fusjonere.