Andreas viser deg korleis du kan lage di heilt eiga frukostblanding

Visste du at forskjellen på müsli og crüsli er at crüsli er bakt i omn, gjerne med søting som sukker, juice eller honning, og at dei tradisjonelle müslitypane berre er valsa korn som ikkje er bakt? Granola er eigentleg eit anna namn for crüsli. Både müsli, crüsli og granola er ofte tilsett både frukt, bær og/eller nøtter. Vi vel å kalle det frukostblanding, og serverer det på yoghurt og bær.