Nyheter

Det er kommunelegen i Vanylven som stadfestar dette.

Det blir opplyst at det blir arbeida med smittesporing, og at personar som er aktuelle for å vere i karantene vil bli kontakta.

Kommuneleiinga ber alle innbyggarane om å halde seg oppdaterte på nasjonale og lokale reglar og råd for å førebyggje smitte.

Vanylven kommune oppmodar folk i kommunen med helsefagleg kompetanse om å melde seg og registrere seg.