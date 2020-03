Har lagd ny nettside for korona-oppdatering

Nyheter

Kommunikasjonssjef Terje Ulvedal i Helse Førde forteller i en pressemelding at oppdatering på status i forbindelse med koronautbruddet i Helse Førde fra i dag av blir gjort på denne sida:

https://helse-forde.no/koronavirus

Nettsiden vil bli oppdatert på ettermiddag/kveld. Men det er vanskelig å sette et tidspunkt, da dette vil avhenge av hvor mange prøver Helse Førde analyserer. Dette kan variere fra dag til dag.

Pressemeldingen sier videre at det tirsdag ikke var noen flere som testet positivt for koronasmitte i Helse Førde-området, og at ingen heller er innlagt på sykehus.