Har testet 50 personer for koronavirus til nå

Nyheter

Per i dag har cirka 50 personer blitt testet for koronavirus i Kinn kommune. Det er så langt ingen personer som har fått påvist smitte etter disse testene i kommunen, opplyser Kinn-rådmann Terje Heggheim til Fjordenes Tidende.

– De som blir testet og som har prioritet for testing av koronavirus i Kinn er helsepersonell som er syke og de sykeste pasientene, sier han.

I et gruppeledermøte Kinn-politikerne hadde tirsdag kveld for å teste hvordan de skulle gjennomføre torsdagens formannskapsmøte, stilte imidlertid Ap-representant Anders Ola Sunnarvik spørsmålet om det ikke her kunne være store mørketall. Svaret han fikk, ifølge referatet fra møtet,var:

– Det er trolig korona i Kinn kommune. Arbeidet handler om å forsinke spredningen.

Smittevernansvarlig kommunelege Jan Helge Dale opplyste også i dette møtet at de fleste tiltakene fra kommunen sin side nå dreier seg om å forsinke smittespredningen, og at dette også er tilfelle for karantevedtaket for gamle Sogn og Fjordane. Han sa at det er Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet sine retningslinjer som ligger til grunn for hvem som blir testet og hvordan de testes.

Kommunelegen la vekt på at det er karantene som hindrer smittespredning, ikke testing.

Dale opplyste at legekontorene har tatt i bruk videoløsninger for pasientkonsultasjon og tverrfaglige møter for å begrense oppmøtet. Det er også rigget opp egne kontor i Florø og Måløy for håndtering av potensielt smittede.

Det ble i møtet også opplyst at det nå er svært høyt trykk på spørsmål fra publikum, spesielt knyttet til karantenebestemmelsene, og at hastevedtaket om karantene kan gjøres av smittevernlegen for sju dager og må deretter bekreftes av kommunestyret om det skal forlenges.