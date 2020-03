Meiner politikarane no må ta samfunnsansvar og framskunde opprusting av fylkesvegane

Nyheter

– Vi er inne i ei særs krevande tid for heile næringslivet på Vestlandet, også anleggs- og entrepenørbransjen. Vi kan no som fylkeskommune ta eit samfunnsansvar ved å skru opp tempoet i utlysing av planlagt utbyggings- og vedlikehaldsarbeid på vegnettet som uansett skal gjerast i 2020 og 2021. Trøndelag fylkeskommune har allereie bestemt seg for å gjere dette, og det er ingen grunn til at vi vestlendingar skal vere treigare enn trønderane i å få hjula til å rulle att i næringslivet, seier Venstre sin fylkestingsrepresentant Alfred Bjørlo.