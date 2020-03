Nå kan du få varene levert hjem til deg

Nyheter

– Stad kommune kan nå i samarbeid med Frivilligsentralene, frivillige lag og alle dagligvarebutikkene i kommunen tilby hjelp til de som trenger det for å få handla og frakta hjem varer, meddeler ordfører i Stad kommune, Alfred Bjørlo via Facebook.

Frivilligsentralene i Eid og Selje, frivillige, Røde kors Eid og Selje, Filadelfia, omsorgsberedskapsgruppa i Selje Sanitetsforeining, Stårheim bilverkstad og Vest Auto på Eid har alle samarbeidet for å levere denne tjenesten.

Bestilling og koordinering av frivillige skjer via Selje og Eid frivilligsentral. De frivillige får bestilling fra frivilligsentralen og tar kontakt med kunden etter de har handla og pakka varene. En ordner med betaling i samarbeid med kunden per telefon når kvitteringa er klar, deretter leverer den frivillige varene hjem til deg. Kunden betaler kun for varene en kjøper, ikke transport.

Tjenesten omfatter ikke medisin og alkoholvarer.

Det understrekes at alle som er involverte i tjenestene skal praktisere streng håndhygiene og holde avstand til kunden. Frivilligsentralene, butikkene som bidrar i dette arbeidet og de frivillige har også taushetsplikt.

– Opplysningene som du gir oss i denne sammenhengen slettes senest 3 måneder etter, opplyser kommunen på sine nettsider.

Her er en oversikt over alternativene for hjemlevering i Stad kommune, i regi av Eid frivilligsentral og Selje frivilligsentral:

Bunnpris Bryggja

Bunnpris Eid

Coop Extra Nordfjordeid

KIWI Nordfjordeid

REMA1000 Nordfjordeid

REMA1000 Stokkenes

Bunnpris Selje

Coop Prix Selje

Bestilling skjer via frivilligsentralene.

I tillegg har følgende butikker egne ordninger for hjemkjøring:

Joker Ytre Stadlandet

Joker Flatraket

Bunnpris Leikanger, Stadlandet

Coop Prix Selje tilbyr også levering av varer i område Selje-Barmsund og Årsheim-Kjøde hver onsdag med oppstart 25. mars.

Les mer om ordningen på kommunen sine nettsider.