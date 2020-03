Skattemeldingen blir sendt ut på forskjellige datoer – du får beskjed når din er tilgjengelig

Nyheter

Dette skriver skatteetaten i en pressemelding.

Blant annet er publikumsmottakene på skattekontorene landet rundt stengt inntil videre og telefonveiledning vil også skje fra hjemmekontor.

– Dette gjør vi for å forhindre ytterligere smitte av koronaviruset og samtidig sørge for at Skatteetaten så godt som mulig opprettholder sine kritiske tjenester, forteller skattedirektør Hans Christian Holte.

Du får digital hjelp

Har du spørsmål om skattemeldingen, ber skatteetaten folk om å henvende deg via skatteetaten.no, chat, @skattenmin på Facebook eller telefon. På skatteetaten.no er det oppdatert informasjon og veiledning.

Skatteetaten vil sende ut skattemeldingen for 2019 på forskjellige datoer fra 18. mars til 31. mars. Til sammen vil 4,9 millioner skattytere motta skattemeldingen.

– Skattemeldingen din er ikke tilgjengelig før du får en e-post eller SMS fra Skatteetaten. Det er dermed ingen grunn til å logge seg på før du får beskjed fra oss, forteller skattedirektøren.

Flertallet får helt ny skattemelding

Om lag tre millioner skattytere får en helt ny og enklere skattemelding i år.

– I år vil også skattemeldingen hjelpe deg. Den nye skattemeldingen gir deg veiledning og hjelp underveis mens du er logget inn i løsningen, påpeker Holte.

Selv om de fleste lønnstakere og pensjonister i år får en helt ny skattemelding, vil noen motta skattemeldingen i gammelt format. Næringsdrivende, deres ektefeller og de som får skattemeldingen på papir, mottar den i det formatet de kjenner fra før. De vil få skattemeldingen fra 31. mars enten digitalt eller på papir i postkassen.

– Enklere å sjekke, lettere å fylle inn

Den nye skattemeldingen vil være tilgjengelig på skatteetaten.no.

– Den nye skattemeldingen gjør det enklere å forstå og sjekke. Husk å sjekke at opplysningene stemmer og fyll ut det som mangler, slik at du betaler riktig skatt, oppfordrer Holte.

Skattemeldingen for lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende er forhåndsutfylt med opplysninger om din inntekt, formue, bolig, gjeld og fradrag i året 2019. Det er fortsatt noen skatteforhold du selv må fylle ut i skattemeldingen, for eksempel utleieinntekter og verdier du har i andre land.

– Ikke gå glipp av fradrag

Skatteetaten vet ikke alt om deg, og det er du som kjenner din økonomi best. Du er selv ansvarlig for å oppgi fullstendige opplysninger som er grunnlaget for å beregne skatten din.

– Du kan også gå glipp av fradrag, hvis du ikke fyller inn korrekte opplysninger i skattemeldingen, som for eksempel fradrag for reiseutgifter, minner skattedirektøren om.

Postene slik vi kjenner dem fra tidligere er i den nye skattemeldingen erstattet av temaer som hører naturlig sammen:

Arbeid, trygd og pensjon

Bank, lån og forsikring

Bolig og eiendeler

Familie og helse

Finans

Gave og arv

Personlige forhold

Hvis du endrer et tall, så ser du oppdatert skatteberegning i skattemeldingen med en gang.

I skattemeldingen får du veiledning og enkelte svar underveis. Dette gjør det enklere å levere korrekte opplysninger og få riktig skatt.

Kan få skattepengene tilbake tidligere

Skatteoppgjøret kan, med noen forbehold, være ferdig i løpet av en til to uker etter at du leverer skattemeldingen. For å kunne få skattepenger tidligere er det noen betingelser:

Du bruker ny skattemelding

Du og eventuell ektefelle må levere skattemeldingen

Du må ha skatt til gode

Skattemeldingen din må ikke ha blitt tatt ut til kontroll

– Det er viktig at du trykker på knappen for å levere den nye skattemeldingen for å få skattepenger som du har til gode tidligere. Hvis du ikke leverer, får du skatteoppgjøret tidligst i juni, som før, forklarer skattedirektøren.

Dette gjelder ikke dersom du må betale restskatt. Da kommer skatteoppgjøret tidligst i juni uansett.

Samme frist

Leveringsfristen er som før: 30. april for lønnstakere og pensjonister og 31. mai for næringsdrivende.

Trenger du å utsette frist eller få hjelp av andre?

Hvis du trenger mer tid til å sjekke skattemeldingen eller hente opplysninger du skal levere, kan du selv utsette leveringsfristen.

– Det er i utgangspunktet god tid til leveringsfristen 30. april, men i denne spesielle situasjonen vi er i nå, kan det være nyttig å vite at du kan utsette leveringsfristen. Dette gjør du enkelt på skatteetaten.no og du får automatisk utsatt frist med én måned til 31. mai (30. juni for næringsdrivende), sier skattedirektøren.

– Alternativt kan du delegere tilgang til å se, endre eller levere skattemeldingen din til noen andre du stoler på. Dette kan alle gjøre, uansett årsak.

Fristen for å søke om utsatt frist er 30. april. Det gjøres her: skatteetaten.no/utsettelse.

Her kan du gi andre tilgang til å endre og levere skattemeldingen din: skatteetaten.no/delegere.