Oppmodar eldre om å bli meir digitale og kommunisere på nett

– Grip voldsomt inn i folk sine liv, og spesielt for pensjonistar

Eldre er dei som myndigheitene har klassifisert som den mest sårbare gruppa under pandemien. I Svelgen har pensjonistlaget avlyst alle komande arrangement. No oppfordrar leiaren der til at fleire eldre kjem seg på nett.