Bli digital og få lest alt på fjt.no – vi kan hjelpe deg

Nyheter

Det seier ansvarleg redaktør i Fjordenes Tidende, Erling Wåge.

Han meiner det no er ei fin anledning til å registrere seg og å få lese alt som Fjordenes Tidende leverer.

– Vi tilbyr oss no å hjelpe alle som er usikre på korleis ein skal registrere seg. Det er berre å ta ein telefon eller sende ein e-post, seier Wåge, og legg til:

– Vi veit at rundt 30 prosent av dei som abonnerer på papiravisa ikkje har registrert seg som digitale brukarar. Dermed får ein ikkje tilgang til e-avisa som er ute for abonnentane klokka 21 kvelden før papiravisa kjem ut. Og ein får heller ikkje lese dei mange pluss-sakene på nettsida fjt.no. Dette bør alle gjere noko med, og no er ei god anledning, seier Wåge.

Han legg ikkje skjul på at mange sikkert kvir seg på å registrere seg fordi dei er usikre på korleis det skal gjerast eller at dei fryktar det skal koste ekstra pengar.

– For komplettabonnentar, det vil seie alle som abonnerer på papiravisa, kostar det ikkje noko ekstra å vere digitalabonnent. Alt digitalt innhald på nett og e-avis er medrekna i prisen, seier Wåge.

Etter at korona-problematikken for alvor sette inn for ei veke sidan, og det vart innført strenge restriksjonar og avgrensingar for å hindre smitte, er behovet for informasjon stort. Situasjonen endrar seg frå time til time. Difor har Fjordenes Tidende mobilisert ekstra i redaksjonen for å informere alle i Kinn, Stad og Bremanger kommunar om denne unntakssituasjonen som påverkar alle og som er heilt uverkeleg.

– Vi skal gjere alt vi kan for at du kan lese alt vi lagar av lokalt stoff på mobilen, på nettbrettet eller pc-en din. Er du papirabonnent, kostar det ikkje ekstra. Og om du ikkje er abonnent, men vil prøve eit digitalt abonnement, så kan du få prøve oss for ein billig penge, seier Wåge.

Ring Fjordenes Tidende på 57 84 90 00 og tast 1 eller send ein e-post til abonnement@fjt.no så skal du få hjelp til å bli digital!