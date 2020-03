Fare for konkurs hos fire av ti småbedrifter

Nyheter

Over 1000 bedrifter svarte på undersøkelsen. Den ble gjennomført i perioden 17. til 18. mars 2020, altså i dagene etter at Stortinget vedtok krisepakken for norsk næringsliv.

Konkursras

– Denne undersøkelsen forsterker inntrykket av at det nå er full krise i bedrifts-Norge. Det er en reell fare for at vi vil se et ras av nye konkurser i ukene og månedene som kommer, sier SMB Norges administrerende direktør Olaf Thommessen.

SMB Norge-sjefen mener det er et viktig poeng at denne undersøkelsen ble gjort i dagene etter at Stortinget vedtok en krisepakke for næringslivet.

- Krisepakken var helt nødvendig og en god start. Men denne undersøkelsen viser helt tydelig at det er behov for mye mer i ukene og månedene som kommer, sier Thommessen.

Ryggraden

I januar 2020 var det 590.800 virksomheter i Norge, i følge SSB. Av disse var det bare 3.700 bedrifter som hadde over 100 ansatte. Resten regnes som en del av SMB-sektoren.

– Norsk næringsliv består i all hovedsak av små og mellomstore bedrifter. De står for halvparten av verdiskapingen og er selve ryggraden i norsk økonomi. Norge har ikke råd til å la være å redde disse bedriftene, legger Thommessen til.

Hovedfunn fra undersøkelsen:

• Mer enn 6 av 10 bedrifter (63 prosent) svarer at bedriftens økonomiske situasjon blir verre om 1 måned. I tillegg er 1 av 4 usikre.

• 1 av 4 bedrifter svarer at de har vanskeligheter med å betale enten avgifter, lønn eller kostnader for lokaler.

• Mer enn 4 av 10 bedrifter (42 prosent) ser en fare for konkurs hvis det ikke bedrer seg før sommeren. I tillegg 28 prosent som er usikre.

• Hele 23 prosent, eller nær 1 av 4 av bedriftene, anslår sannsynligheten for en konkurs til over 50 prosent.

• I tillegg er det 31 prosent som svarer 20 til 50 prosent sjanse for konkurs.

• Hele 7 av 10 bedrifter ønsker at myndighetene utsetter konkursbegjæringer og finner løsninger med utsettelse i dagens krevende situasjon.

Usikkert anslag på konkurser i SMB bedriftene:

• Dersom 23 prosent av 172.000 bedrifter med 1 til 20 ansatte (kilde SSB), går konkurs i 2020, vil dette utgjøre ca. 40.000 bedrifter.

• Hvis kun halvparten får rett i de dystre spådommene, er det likevel 20.000 konkurser.

• I 2018 og 2019 var det ca 5.000 konkurser hvert år.

• Under Finanskrisen i 2009 økte antall konkurser med 38 prosent, til 5.013 for året 2009.

Anslagene er gjort av Ny Analyse på oppdrag fra SMB Norge.