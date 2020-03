Ein person er bekrefta smitta i kommunen

Har stengt kommunegrensene og jaktar intenst på smittekjelda

Onsdag stadfesta kommuneoverlege i Vanylven kommune, Cecilie Oppedal, at ein person hadde testa positivt for Covid-19. No arbeider dei tilsette med å spore smitten, samt å kontakte alle vedkomande har vore i kontakt med.