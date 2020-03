Kommunane opprettar fleire linjer for spørsmål om viruset

Nyheter

For Stad kommune sin del er tenesta oppretta for å avlaste legevakta, fastlegar og kommuneoverlegen som alle opplever stor pågang.

Har testet 30 personer så langt og ingen smitte er påvist Rådmann i Stad kommune, Åslaug Krogsæter, opplyser til Fjordenes Tidende at om lag 30 personer er blitt testet for koronavirus i kommunen.

Tenesta er bemanna av helsepersonell som svarar på spørsmål som:

Treng eg å vere i karantene eller isolasjon?

Korleis skal eg oppføre meg når eg er i karantene eller isolasjon?

Treng eg å ta koronaprøve?

Treng eg å kontakte lege?

Linjene er opne kvardagar frå klokka 09.00 til 15.00 og telefonnummeret er: 910 07 708

Ein kan og kontakte kommunen med spørsmål om viruset på e-post: korona@stad.kommune.no

To linjer i Kinn

Kinn kommune har oppretta to telefonar; ein for dei som treng praktisk hjelp og ein for dei som vil snakke med nokon om dei har det vanskeleg.

Telefonane er opne frå klokka 09.00 ti 15.00 i kvardagar.

Telefon for praktisk hjelp: 97 99 18 02

Telefon for nokon å prate med: 970 42 642 (Måløy) og 957 10 073 (Florø)

Kven svarer?

Kommunen og frivilligsentralane samarbeider med frivillige organisasjonar og enkeltpersonar som står klar for å hjelpe deg.

Kva kan du få hjelp til?

Til dømes hente og levere naudsynte varer frå butikkar/apotek.

Andre praktiske oppgåver du treng hjelp med.

Kven får du snakke med?

Telefonen blir bemanna av tilsette ved Kinn psykisk helse og rus. Det er ein uforpliktande samtaletelefon og alle har teieplikt.