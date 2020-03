Vurderer å gjøre butikken om til et utleveringspunkt der kunder kan hente varer

Nyheter

– Vi vurderer å tilby bedriftskundene våre å være et utleveringspunkt, slik at de kan ringe bestillingene inn til oss, så samler og pakker vi, og gjør det slik at de bare kan komme og hente varene sine. Vi må tilpasse oss denne situasjonen så godt vi kan, sier Bjørnar Hjertenes, som er daglig leder i Kontorpunkt AS.