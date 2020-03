– Tida for de store bruprosjektene er over

Nyheter

– MDG er i hovedsak for Kystvegen, men bruprosjektet Tongane-Biskjelneset har vi begrenset tro på realismen i. Jeg tror dessverre ikke det er realistisk å prioritere store bruprosjekter over fjordene med hensyn til fremtidens økonomi og prioriteringer av vei opp mot andre store samfunnskostnader. Jeg tror tiden for de store bruprosjektene er over, sa Bovim.